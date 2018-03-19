Трамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцам
Президент США Дональд Трамп в понедельник представит план по борьбе с оборотом наркотиков в стране, в рамках которого предложит вести смертную казнь как высшую меру наказания для наркоторговцев.
Об этом сообщает
«Министерство юстиции будет добиваться введения смертной казни для торговцев наркотическими веществами в рамках действующего законодательства», — заявил изданию представитель Белого дома Эндрю Бремберг, возглавляющий Совет по внутренней политике при администрации президента США.
В Белом доме отказались уточнить, при каких условиях торговцам наркотиками может грозить высшая мера наказания, подчеркивает издание.
План Трампа также подразумевает запуск кампании по информированию общественности о вреде наркотиков и поддержку исследований для изобретения вакцины, позволяющей бороться с наркозависимостью.
В начале марта Трамп приводил в пример систему борьбы с наркоторговлей в Китае и на Филиппинах, отмечая, что смертная казнь помогла бы снизить распространение наркотиков в стране. «В некоторых странах очень жесткие наказания за наркотики, смертная казнь — и, к слову, у них куда меньше проблем с наркотиками, чем у нас», — говорил он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.03.2018 12:18