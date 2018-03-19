Трамп предлагает выносить смертные приговоры наркоторговцам

Президент США Дональд Трамп в понедельник представит план по борьбе с оборотом наркотиков в стране, в рамках которого предложит вести смертную казнь как высшую меру наказания для наркоторговцев.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The New York Post.

«Министерство юстиции будет добиваться введения смертной казни для торговцев наркотическими веществами в рамках действующего законодательства», — заявил изданию представитель Белого дома Эндрю Бремберг, возглавляющий Совет по внутренней политике при администрации президента США .

В Белом доме отказались уточнить, при каких условиях торговцам наркотиками может грозить высшая мера наказания, подчеркивает издание.

План Трампа также подразумевает запуск кампании по информированию общественности о вреде наркотиков и поддержку исследований для изобретения вакцины, позволяющей бороться с наркозависимостью.

В начале марта Трамп приводил в пример систему борьбы с наркоторговлей в Китае и на Филиппинах, отмечая, что смертная казнь помогла бы снизить распространение наркотиков в стране. «В некоторых странах очень жесткие наказания за наркотики, смертная казнь — и, к слову, у них куда меньше проблем с наркотиками, чем у нас», — говорил он.