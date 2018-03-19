"Народный фронт" призывает принять постановление по "Северному потоку" на этой неделе

Проект был внесен фракцией 13 марта.

«Народный фронт» требует от парламента принять постановление о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2», зарегистрированное фракцией на прошлой неделе. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

«Еще на прошлой неделе фракция «Народный фронт»зарегистрировала проект обращения к государствам ЕС , чтобы они прекратили строительство «Северного потока-2». Это обращение еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы донести нашим западным партнерам пагубность сотрудничества с кремлевскими дельцами», - подчеркнул он.

Максим Бурбак также добавил, что тема "Северного потока" поднимал во время своих переговоров и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, который 15-16 марта был визиты в Польшу и Литву.

В Литве лидер «Народного фронта» встретился с премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции «Революция, война и ее последствия», - сообщил он.

«Лидер «Народного фронта» дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что РоSSия ведет войну не против Украины, а против всего западного мира. Арсений Яценюк отметил укреплении украинской-польского диалога, расширении и объединения санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также лидер «Народного фронта» заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта «Северный поток-2»», - отметил Максим Бурбак.