Парубий: депутатам запретят приходить в Раду с оружием

Парламентарии будут обязаны проходить через рамку металлоискателя.

Парубий: депутатам запретят приходить в Раду с оружием
Фото: Макс Левин

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о разработке законопроекта о внесении изменений в закон Украины об охране органов государственной власти и должностных лиц, который запретит депутатам приходить в парламент с оружием.

Об этом он заявил на брифинге после согласительного совета.

"В помещениях Верховной Рады Украины, а также в органах государственной власти, которые находятся под государственной охраной, вооруженными могут быть только сотрудники государственной охраны УГО. Законопроект предусматривает, что независимо от статуса, - народный депутат это или обычный гражданин, - никто не имеет права входить в помещение органов государственной власти с огнестрельным оружием, со взрывчатыми веществами", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что в действующем законодательства указано, что "личный осмотр народного депутата, осмотр и проверка его личных вещей запрещаются, если иное не установлено законом". Парубий предложил установить законом это "иное".

По его словам, депутаты будут обязаны проходить через рамку металлоискателя, и если среди вещей будет оружие, то парламентарий должен будет оставить его в сейфе на входе.

Парубия заявил, что лидеры фракция поддержали эту инициативу, и законопроект может быть поставлен на голосование уже во вторник, 20 марта, а вступить в силу с 21 марта.

Сам законопроект состоит из одного предложения.

"В здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров, а также в здания, где работают другие органы власти Украины, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые согласно этому закону осуществляют государственную охрану соответствующего здания, а также лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами, отравляющими и сильнодействующими веществами", - зачитал его текст спикер Верховной Рады.

15 марта 2018 года депутат Верховной Рады Надежда Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом". Это произошло уже после того, как Генеральная прокуратура обвинила ее в участии в подготовке терактов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала массовые убийства депутатов Верховной Рады.

6 октября 2017 года депутаты Юрий Левченко и Семен Семенченко бросили дымовую шашку в зале заседаний.


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