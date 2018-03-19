В Раде из-за Савченко появились кинологи с собаками

УГО проводит осмотр парламента перед пленарной неделей.

В Верховной Раде проводят проверку в связи с заявлениями о подготовке взрывов нардепом Надеждой Савченко.

Об этом LB.ua рассказал один из сотрудников охраны Верховной Рады Украины.

Фото: Анна Стешенко

"УГО проводит осмотр парламента перед пленарной неделей. Задействованы кинологи с собаками, чтобы избежать провокаций со взрывчатками. Очевидно, такие меры связаны с угрозами нардепа Савченко. Мы со своей стороны должны обеспечить порядок", — сказал один из сотрудников охраны.

Группа людей в камуфляжной форме с несколькими собаками провела проверку кулуаров Рады, гардеробных и всех входов в здание парламента. После чего, по наблюдениям журналиста LB.ua, группа подписала акт о проведении осмотра.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, 14 марта 2018 года стало известно, что Надежда Савченко является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из ОРДО. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

По данным Генеральной прокуратуры, Савченко принимала непосредственное участие в подготовке терактов и планировала массовые убийства депутатов Верховной Рады.

15 марта 2018 года Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом".


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