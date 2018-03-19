Глава Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором Художественного музея

Контракт с художником подписали на 5 лет.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором Художественного музея
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Глава Одесской государственной администрации Максим Степанов назначил художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея. Контракт с Ройтбурдом подписан на 5 лет.

Об этом LB.ua сообщили в ОГА.

За это время новоназначенный директор обязуется сделать ремонт в помещениях и привлечь интерес к музею новых посетителей.

Губернатор Максим Степанов заявил, что выбор не стоял – назначать или нет. Утверждения кандидата, победившего на конкурсе, требует закон.

"Человек, который прошел конкурс и представил свою программу, должен быть назначен на должность, - заявил Степанов. - Я верю, что Одесса действительно станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного музея".

"Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи, которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен губернатору за поддержку и волевые действия", - прокомментировал свое назначение Александр Ройтбурд. Свою поддержку назначения художника высказал министр культуры Евгений Нищук: "РоSSийская эскалация происходит не только на Востоке страны. К сожалению, некоторые люди поддерживают это движение внутри страны. И очень обидно, что этот процесс инициируют депутаты облсовета. Хорошо, что есть украинские патриоты, я хочу поблагодарить Одесского губернатора за позицию и решение. Нельзя позволять сепаратистским настроениям уничтожать будущее украинского искусства".

Напомним, известный художник Александр Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря и по процедуре областной совет должен был его назначить, однако не сделал этого.

В то же время письмо в поддержку художника тогда подписали полсотни деятелей культуры и искусства и журналисты, в том числе, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Наталья Влащенко и Анатолий Криволап, призвавшие главу Одесской ОГА назначить Ройтбурда директором. Отдельно с поддержкой выступили украинские музейщики.


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