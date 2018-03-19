Рада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSии

"Выборы президента РФ незаконные по той причине, что проводились в Крыму".

Рада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSии
Фото: Макс Левин

Народные депутаты Максим Бурбак и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект заявления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РоSSийской Федерации, их результатов и актов избранного на эту должность Владимира Путина.

Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Анна Гопко заявила LB.ua, что это заявление может быть принято уже завтра.

"Я не вижу никаких проблем, чтобы завтра, после 12:00, мы проголосовали в парламенте за постановление авторства Максима Бурбака по выборам в РоSSии. Завтра утром, перед началом работы Рады, наш комитет проведет заседание и рассмотрит это постановление для того, чтобы вынести на голосование", — заявила она.

Гопко отметила, что в постановлении парламента будет отображена оценка нелегитимности избрания президента РФ, ведь голосование проходило на территории аннексированного Крыма.

"Наша позиция остается неизменной. Выборы президента РФ незаконные по той причине, что проводились в Крыму. Свою работу перед выборами мы уже сделали. Теперь необходима реакция после", — добавила она.

Напомним, что Бурбак и Логвинский - члены фракции "Народный фронт", которая входит в коалицию. Бурбак - ее председатель, а Логвинский - член делегации Украины в ПАСЕ.


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