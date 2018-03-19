Летчик Волошин мог застрелиться из-за сомнительного тендера

У руководителя аэропорта были разногласия с главой области Алексеем Савченко.

И.о. директора аэропорта Николаева, бывший летчик Владислав Волошин до своей смерти утвердил сомнительный тендер и имел разногласия с главой Николаевской обладминистрации Алексеем Савченко.

На сайте "НикВести" журналист Андрей Лохматов опубликовал переписку Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля.

В переписке Волошин делится с собеседником копиями поручений Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту.

Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.

Сам Савченко в фейсбуке заявил, что Волошин переписывался "с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт".

"Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чепуху про какие-то миллионные тендеры и прочее. Кое-кто взялся тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что, - отметил Савченко.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.

Назначению Волошина и.о. директора аэропорта в декабре прошлого года предшествовал скандал с предыдущим руководителем николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинил его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.