Летчик Волошин мог застрелиться из-за сомнительного тендера
У руководителя аэропорта были разногласия с главой области Алексеем Савченко.
И.о. директора аэропорта Николаева, бывший летчик Владислав Волошин до своей смерти утвердил сомнительный тендер и имел разногласия с главой Николаевской обладминистрации Алексеем Савченко.
На сайте "НикВести" журналист Андрей Лохматов опубликовал переписку Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля.
В переписке Волошин делится с собеседником копиями поручений Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту.
Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.
Сам Савченко в фейсбуке заявил, что Волошин переписывался "с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт".
"Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чепуху про какие-то миллионные тендеры и прочее. Кое-кто взялся тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что, - отметил Савченко.
Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.
Назначению Волошина и.о. директора аэропорта в декабре прошлого года предшествовал скандал с предыдущим руководителем николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинил его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.
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