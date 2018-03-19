Крымчанин Балух объявил голодовку

Оккупанты приговорили его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Житель Крыма Владимир Балух, которого посадили в тюрьму де-факто за проукраинскую позицию, объявил бессрочную голодовку, сообщает Крымская правозащитная группа.

Таким образом Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года. В данный момент приговор вступил в законную силу. Согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.

С 19 марта украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО , в которой он будет находиться в период голодовки.

Напомним, 16 января 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 4 марта немного изменил приговор Балуху и снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев. Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.

Балух как активный сторонник украинских властей и Евромайдана, вывешивал на своем доме табличку с надписью "Улица Героев Небесной сотни, 18" и украинский флаг. После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая "обнаружение" у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку.