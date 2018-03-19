Волонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в Крыму
Сергей Кокурин погиб при штурме фотограмметрического центра в Симферополе.
Волонтеры Фонда "Вернись живым" в четвертую годовщину гибели в Крыму военнослужащего Вооруженных Сил Украины Сергея Кокурина показали, как живет его супруга.
Напомним, Сергей Кокурин был убит оккупационными войсками в Симферополе при штурме фотограмметрического центра ВСУ. Его считают первым погибшим украинским военным в войне с РФ. У Сергея в то время осталась беременная жена Елена и 4-летний сын. Родившегося ребенка женщина назвала в честь отца.
Елена проживает в Крыму, каждую субботу ездит на могилу к Сергею. Семью прапорщика обеспечили жильем на материковой Украине, но в Крыму она также бывает часто. По словам друзей, женщина отмежевалась от военной тематики и военных. Но поддерживает связь с вышедшими с полуострова военнослужащими части, в которой служил ее погибший муж. В части Сергею открыли мемориал и памятную доску. Он внесен почетно в списки части, то есть считается ее военнослужащим до сих пор.
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19.03.2018 11:27