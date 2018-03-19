Волонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в Крыму

Сергей Кокурин погиб при штурме фотограмметрического центра в Симферополе.

Волонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в Крыму
Сергей Кокурин
Фото: facebook/backandalive

Волонтеры Фонда "Вернись живым" в четвертую годовщину гибели в Крыму военнослужащего Вооруженных Сил Украины Сергея Кокурина показали, как живет его супруга.

Напомним, Сергей Кокурин был убит оккупационными войсками в Симферополе при штурме фотограмметрического центра ВСУ. Его считают первым погибшим украинским военным в войне с РФ. У Сергея в то время осталась беременная жена Елена и 4-летний сын. Родившегося ребенка женщина назвала в честь отца.

Елена проживает в Крыму, каждую субботу ездит на могилу к Сергею. Семью прапорщика обеспечили жильем на материковой Украине, но в Крыму она также бывает часто. По словам друзей, женщина отмежевалась от военной тематики и военных. Но поддерживает связь с вышедшими с полуострова военнослужащими части, в которой служил ее погибший муж. В части Сергею открыли мемориал и памятную доску. Он внесен почетно в списки части, то есть считается ее военнослужащим до сих пор.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
Разработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля МосквуРазработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля Москву
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Блок рекламы


Похожие новости
Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в КрымуКиев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму
Порошенко объявил сфальсифицированными результаты выборов в КрымуПорошенко объявил сфальсифицированными результаты выборов в Крыму
В Курултае оценили явку крымских татар на выборах Крыму в 10%В Курултае оценили явку крымских татар на выборах Крыму в 10%
Фюрер РФ набрал 92% на "выборах" в КрымуФюрер РФ набрал 92% на "выборах" в Крыму
Франция не признает выборы президента РФ в аннексированном КрымуФранция не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму
Чубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в КрымуЧубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму
На КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в КрымуНа КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в Крыму
Умеров предложил не признавать президентство Путина из-за "выборов" в КрымуУмеров предложил не признавать президентство Путина из-за "выборов" в Крыму
Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в КрымуПорошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в Крыму
Прокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в КрымуПрокуратура открыла дело против организаторов роSSийских выборов в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости