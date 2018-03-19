Порошенко договорился с Кувейтом о поставках оружия

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Президент Украины Петр Порошенко в Кувейте подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве с этой ближневосточной страной в военной и других сферах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Стороны договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Он отметил, что нынешний визит главы украинского государства является первым за 15 лет.

«Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией», — сказал президент.

Он добавил, что несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией Укроборонпрома находился начальник Генерального штаба.

Кроме того, Кувейт включит Украину в перечень государств, визы гражданам которых оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

Фото: пресс-служба АП


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