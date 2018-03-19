Генпрокуратура вызвала Семенченко на допрос

Депутату поручили явиться к следователям в понедельник.

Генпрокуратура вызвала Семенченко на допрос
Фото: Сергей Нужненко

Генпрокуратура вызвала на допрос нардепа Семена Семенченко ("Самопомощь").

Как сообщил депутат в фейсбуке, ему вручили три повестки, в которых его вызывают в ГПУ на 14:00, 16:00 и 17:00 понедельника.

Напомним, Семенченко был одним из организаторов протеста у Верховной Рады. При сносе палаточного городка полиция нашла девять боевых гранат РГД-5. По этому факту возбуждено уголовное производство.


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