Генпрокуратура вызвала Семенченко на допрос

Депутату поручили явиться к следователям в понедельник.

Генпрокуратура вызвала на допрос нардепа Семена Семенченко ("Самопомощь").

Как сообщил депутат в фейсбуке, ему вручили три повестки, в которых его вызывают в ГПУ на 14:00, 16:00 и 17:00 понедельника.

Напомним, Семенченко был одним из организаторов протеста у Верховной Рады. При сносе палаточного городка полиция нашла девять боевых гранат РГД-5. По этому факту возбуждено уголовное производство.