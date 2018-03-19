Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму

Главы МИД ЕС проявили большой интерес к встрече с украинским коллегой.

Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

Об этом LB.ua сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

«Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму», - сказал он.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».

Как сообщалось, Украина применит санкции к тем, «кто принимал участие в организации этой провокации». Кроме того, Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых.

Президент Петр Порошенко объявил сфальсицированными результаты выборов в Крыму.


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