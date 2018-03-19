Порошенко внес в Раду законопроект о валюте

На валютном рынке будет введен принцип "разрешено все, что не запрещено".

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона №8152 о валюте, который призван заменить валютный декрет 1993 года.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В начале марта, когда этот законопроект рассматривался Национальным советом реформ, Порошенко заявил, что этот законопроект вводит на валютном рынке принцип "разрешено все, что не запрещено" и запустит постепенную, последовательную и гибкую либерализацию.

Действующее валютное законодательство Украины построено вокруг декрета Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года. По мнению Национального банка, оно утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину.

Новая модель валютного рынка, предусмотренная законопроектом, предполагает свободу проведения операций. Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

Режим свободного движения капитала также предполагает отсутствие валютных ограничений и не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Соблюдение валютного законодательства в целом будет возлагаться на валютный надзор.

При свободном движении капитала процедуры будут иметь не разрешительный характер, как сейчас, а уведомительный - для целей статистики (расчета платежного баланса и т.д.).

По либеральной модели валютного регулирования валютные ограничения будут вводиться только с целью преодоления или предотвращения кризиса и на короткий срок (не более шести месяцев).