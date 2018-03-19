МИД Украины: Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых

К организаторам провокации готовятся санкции.

Кремль поставил под сомнение легитимность президентских выборов в РоSSии как таковых.

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в комментарии для LB.ua.

«Дерзким проведением выборов на оккупированной территории в нарушение всех своих международных обязательств Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых», - сказал дипломат.

По его словам, Украина и наши партнеры применят санкции к тем, «кто принимал участие в организации этой провокации».

Как сообщалось, Германия, страны Скандинавии и Франция не признают выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.