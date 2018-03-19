МИД Украины: Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых
К организаторам провокации готовятся санкции.
Кремль поставил под сомнение легитимность президентских выборов в РоSSии как таковых.
Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в комментарии для LB.ua.
«Дерзким проведением выборов на оккупированной территории в нарушение всех своих международных обязательств Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых», - сказал дипломат.
По его словам, Украина и наши партнеры применят санкции к тем, «кто принимал участие в организации этой провокации».
Как сообщалось, Германия, страны Скандинавии и Франция не признают выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.
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