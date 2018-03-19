В Курултае оценили явку крымских татар на выборах Крыму в 10%

Путину нарисовали результат на полуострове, уверен Заир Смедляев.

В Курултае оценили явку крымских татар на выборах Крыму в 10%
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Фото: Сергей Нужненко

Глава центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев заявил, что активность крымских татар на так называемых выборах в Крыму составила менее 10%.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старалась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму", - рассказал Смедляев.

Он добавил, что общая активность жителей Крыма также была низкой.

"Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены", - добавил он.

По мнению Смедляева, все показатели голосов сфальсифицированы.

"Цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена задача обеспечить явку под цифру", - предположил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа.

Напомним, по данным ЦИК РФ, в Крыму Владимир Путин набрал 92,15% голосов, явка составила 71,47%.

Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет санкции против организаторов роSSийских выборов в Крыму.


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