Фюрер РФ набрал 92% на "выборах" в Крыму
В Севастополе Путин набрал 90,19%.
На выборах президента РоSSии в аннексированном Крыму Владимир Путин набрал 92,15% голосов, говорится в данных ЦИК РФ.
В Севастополе Путин набрал 90,19%.
Явка в Крыму составила 71,47%.
Напомним, после подсчета 99,81% бюллетеней на выборах президента РоSSии Владимир Путин набрал 76,67% голосов.
Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет санкции против организаторов роSSийских выборов в Крыму.
Путин находится у власти в РоSSии с 2000 года. Он был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.
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