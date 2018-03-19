Фюрер РФ набрал 92% на "выборах" в Крыму

В Севастополе Путин набрал 90,19%.

Путин набрал 92% на выборах в Крыму
Фото: politnavigator.net

На выборах президента РоSSии в аннексированном Крыму Владимир Путин набрал 92,15% голосов, говорится в данных ЦИК РФ.

В Севастополе Путин набрал 90,19%.

Явка в Крыму составила 71,47%.

Напомним, после подсчета 99,81% бюллетеней на выборах президента РоSSии Владимир Путин набрал 76,67% голосов.

Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет санкции против организаторов роSSийских выборов в Крыму.

Путин находится у власти в РоSSии с 2000 года. Он был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.


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