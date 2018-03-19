Франция не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму
Париж обеспокоен милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека.
Франция не признает выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Франции.
Отмечается, что Франция и в дальнейшем поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"После незаконной аннексии Крыма и Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что Франция не признает проведение выборов президента РФ на территории Крыма.
"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", - подчеркивается в заявлении.
Также в МИД Франции сообщили, что министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан 22-23 марта посетит Киев.
Напомним, в воскресенье в РоSSии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным результатам и опросам, в первом туре на них победил действующий президент Владимир Путин. Он находится у власти в РоSSии с 2000 года. Путин был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.
Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.03.2018 11:07
19.03.2018 11:07