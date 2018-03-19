?Франция не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму

Париж обеспокоен милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека.

Франция не признает выборы президента РоSSийской Федерации в аннексированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Франции.

Отмечается, что Франция и в дальнейшем поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"После незаконной аннексии Крыма и Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Франция не признает проведение выборов президента РФ на территории Крыма.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", - подчеркивается в заявлении.

Также в МИД Франции сообщили, что министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан 22-23 марта посетит Киев .

Напомним, в воскресенье в РоSSии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным результатам и опросам, в первом туре на них победил действующий президент Владимир Путин. Он находится у власти в РоSSии с 2000 года. Путин был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.