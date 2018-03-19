За сутки на Донбассе один военнослужащий получил боевую травму
Боевики дважды нарушили режим тишины на Донецком направлении.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины неподалеку Авдеевки.
На Луганском направлении сохранялась тишина.
"В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.
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