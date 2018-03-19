Оккупанты мобилизуют население в армию в ОРДЛО, - Минобороны

боевик днр

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование вооруженных сил РФ наращивает боеспособность подразделений роSSийских оккупационных войск в ЛНР и ДНР, привлекая местное население.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В частности, на базе одной из частей роSSийских оккупационных войск осуществляется подготовка призванных на сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет. Предполагается, что призванные на эти сборы лица вскоре продолжат подготовку в одном из учебных центров ВС РФ на территории Ростовской области РоSSии.

«РоSSийским оккупационным командованием предоставляются обещания вовлеченным в сборы лицам, что те из них, которые пройдут подготовку, получат возможность пользоваться приоритетом при назначении на должности в подразделениях ВС РФ», — отмечают в ГУР.


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