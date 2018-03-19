Обыски в "Новой почте" - хороший сигнал бизнесу, что делать на выборах 2019 года, - Романенко

Ситуация с обысками ГПУ в «Новой почте» — лучшая иллюстрация относительно перспектив бизнеса в этой стране.

Об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Создавай с нуля, придумывай технологии, улучшай менеджмент, пока к тебе придут силовые бараны за долей, потому что ничего кроме как изымать они не умеют», — отметил он.

«Но это, с другой стороны, хороший знак крупному и среднему бизнесу. Вы можете тешить себя иллюзиями, что вы вне политики, что сами все договоритесь, но когда вас начинают жарить, то вы начинает апеллировать к общественности, чтобы вам помогли», — говорит Юрий Романенко.

«Остался год и два месяца до президентских и год и восемь месяцев до парламентских. Очень серьезно подумайте, будете вы и дальше сидеть и надеяться на чудо, что вас не потрусят, или наконец, поймете, что сто средних и крупных бизнесменов скинувшихся по миллиону долларов — это своя парламентская партия ( а то и не одна) и, вполне возможно, и свой президент. Ну есть третий вариант — сваливайте, пока не поздно», — резюмировал Юрий Романенко.

Компания «Новая почта» сегодня распространила заявление, что собирается обжаловать средства, которые были изъяты правоохранителями во время обысков в компании «Пост Финанс» в отделении №1 в Харькове. Напомним, что обыски провели в 42 кассах в 6 отделениях НП в 5 городах.