Навальный отказался сотрудничать с Собчак после выборов и назвал ее "частью махинации"

"Ты на этих выборах показала себя чемпионом лицемерия", - ответил политик.

Кандидат в президенты РоSSии Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.

Об этом она сказала в эфире программы "Навальный LIVE".

Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак "была частью махинации" роSSийских властей на президентских выборах.

"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность... Я тебе объясню, почему у меня нет с тобой общего дела. Все, что ты говоришь, это, ну, грандиозное лицемерие, стыдно даже это слышать. Ты на этих выборах показала себя чемпионом лицемерия", - ответил Навальный.

Напомним, о создании партии Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова было объявлено 15 марта. Партию создают на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева - министра экономики РФ в 1992-1993 годах. На выборах президента Собчак выдвигалась от "Гражданской инициативы".

Навальный призывал к бойкоту выборов. Ранее он вел кампанию по своему выдвижению, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру.