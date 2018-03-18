Навальный отказался сотрудничать с Собчак после выборов и назвал ее "частью махинации"
"Ты на этих выборах показала себя чемпионом лицемерия", - ответил политик.
Кандидат в президенты РоSSии Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.
Об этом она сказала в эфире программы "Навальный LIVE".
Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак "была частью махинации" роSSийских властей на президентских выборах.
"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность... Я тебе объясню, почему у меня нет с тобой общего дела. Все, что ты говоришь, это, ну, грандиозное лицемерие, стыдно даже это слышать. Ты на этих выборах показала себя чемпионом лицемерия", - ответил Навальный.
Напомним, о создании партии Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова было объявлено 15 марта. Партию создают на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева - министра экономики РФ в 1992-1993 годах. На выборах президента Собчак выдвигалась от "Гражданской инициативы".
Навальный призывал к бойкоту выборов. Ранее он вел кампанию по своему выдвижению, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру.
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