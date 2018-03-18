Денисова: россияне не жаловались на нарушение их избирательных прав

Офис уполномоченного по правам человека не установил нарушений избирательных прав россиян из-за их недопуска к диппредставительствам.

?Денисова: россияне не жаловались на нарушение их избирательных прав
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не зафиксировала нарушений избирательных прав граждан РоSSии из-за недопуска их к дипломатическим представительствам на территории Украины для голосования.

Об этом сообщается на сайте украинского омбудсмена.

"Сегодня, 18 марта 2018 года, ко мне обратилась Уполномоченный по правам человека в РоSSийской Федерации Татьяна Москалькова по поводу недопуска граждан РФ на избирательные участки в роSSийских дипломатических учреждениях на территории Украины. Мною было дано поручение региональным представителям в областях проверить эту информацию", - говорится в сообщении..

По результатам выезда в роSSийские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители омбудсмена в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в Киеве проинформировали, что нарушений обнаружено не было.

"Граждане РФ не обращались по поводу нарушения их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного по правам человека", - отмечается в сообщении.

Напомним, глава МИД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию роSSийских дипучреждений в Украине для участия в выборах президента РФ.

В МВД сослались на заявление МИДа от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РФ в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

РоSSия требование не проводить выборы в Крыму не выполнила.


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