Он набирает почти 74% голосов.

Действующий президент РоSSии Владимир Путин победил в первом туре выборов главы государства.

По данным эксит-полла ВсероSSийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), он набрал 73,9% голосов.

Второе место занял кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин (11,2%), третье - лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак набрала 2,5%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,6%. За Бориса Титова проголосовали около 1,1% избирателей, Сергея Бабурина - 1,0%, Максима Сурайкина - 0,8%, говорится в материалах ВЦИОМ. Недействительных бюллетеней - 1,2%.

Исследование проводилось на 1 тыс. 200 избирательных участков, были опрошенко свыше 162 тысяч человек.