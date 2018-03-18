Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Он набирает почти 74% голосов.
Действующий президент РоSSии Владимир Путин победил в первом туре выборов главы государства.
По данным эксит-полла ВсероSSийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), он набрал 73,9% голосов.
Второе место занял кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин (11,2%), третье - лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак набрала 2,5%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,6%. За Бориса Титова проголосовали около 1,1% избирателей, Сергея Бабурина - 1,0%, Максима Сурайкина - 0,8%, говорится в материалах ВЦИОМ. Недействительных бюллетеней - 1,2%.
Исследование проводилось на 1 тыс. 200 избирательных участков, были опрошенко свыше 162 тысяч человек.
Напомним, что Путин находится у власти в РоSSии с 2000 года. Он был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.
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