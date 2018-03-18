Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФ

Он набирает почти 74% голосов.

Действующий президент РоSSии Владимир Путин победил в первом туре выборов главы государства.

По данным эксит-полла ВсероSSийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), он набрал 73,9% голосов.

Второе место занял кандидат от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин (11,2%), третье - лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак набрала 2,5%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,6%. За Бориса Титова проголосовали около 1,1% избирателей, Сергея Бабурина - 1,0%, Максима Сурайкина - 0,8%, говорится в материалах ВЦИОМ. Недействительных бюллетеней - 1,2%.

Исследование проводилось на 1 тыс. 200 избирательных участков, были опрошенко свыше 162 тысяч человек.

Напомним, что Путин находится у власти в РоSSии с 2000 года. Он был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
Разработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля МосквуРазработчик "Новичка" обвинил в отравлении Скрипаля Москву
Блок рекламы


Похожие новости
Чубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в КрымуЧубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму
На КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в КрымуНа КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в Крыму
ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в УкраинеООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в Украине
Массового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - ГоспогранслужбаМассового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - Госпогранслужба
В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медали "в память о референдуме"В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медали "в память о референдуме"
Националисты проводят акцию у здания консульства фюрера РФ во ЛьвовеНационалисты проводят акцию у здания консульства фюрера РФ во Львове
Возле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасностиВозле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасности
Гройсман рассказал о своих планах на президентских выборахГройсман рассказал о своих планах на президентских выборах
В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФВ МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ
Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствахУкраина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах
Последние новости
Подгружаем последние новости