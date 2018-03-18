В аэропорту "Борисполь" на взятке поймали главных инспекторов таможни

Подозреваемые получили по $500 долларов каждый за беспрепятственное перемещение багажа.

В воскресенье, 18 марта, в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления аэропорта киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

По его информации, подозреваемые получили от гражданки Украины взятки в размере по 500 долларов каждый за беспрепятственное перемещение багажа через международный пункт пропуска.

"Установлено, что в начале марта та же гражданка вынуждена была заплатить им 600 долларов за такую же услугу", - добавил Лысенко.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Задержанным готовят сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет и конфискацию имущества.

Напомним, ранее работника внутренней безопасности киевской ГФС поймали на взятке $10 тысяч.