Чубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму
По данным главы Меджлиса, с требованием проголосовать звонят руководителям бюджетных учреждений, больниц и школ.
На незаконных выборах в Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "112 Украина".
"Нас поразила небольшое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.
Кроме того, по данным Чубарова, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, а и среди других жителей Крыма.
Также Чубаров рассказал и о фактах давления на крымских татар.
"Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, потому что руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать", - рассказал председатель Меджлиса.
Напомним, Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.
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Политика
18.03.2018 13:23