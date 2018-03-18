Чубаров заявил о низкой явке на незаконных выборах в Крыму

По данным главы Меджлиса, с требованием проголосовать звонят руководителям бюджетных учреждений, больниц и школ.

На незаконных выборах в Крыму наблюдается низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "112 Украина".

"Нас поразила небольшое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут", - отметил он.

Кроме того, по данным Чубарова, низкая явка зафиксирована не только среди крымских татар, а и среди других жителей Крыма.

Также Чубаров рассказал и о фактах давления на крымских татар.

"Звонят всем руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, потому что руководителей обязали отвечать за своих работников, несмотря на то, где они проживают и на каких участках будут голосовать", - рассказал председатель Меджлиса.