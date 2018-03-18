На КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в Крыму

Митингующие хотят показать людям, которые едут в Крым, что голосование там незаконно.

На КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Фото: http://qha.com.ua

На административной границе с Крымом возле КПВВ "Чонгар" проходит акция протеста против проведения Россией в Крыму незаконных выборов президента. Об этом сообщает "112 Украина".

"Около сотни людей собрались возле контрольного пункта "Чонгар". Они держат как украинские, так и крымскотатарские флаги. Участники так называемой молчаливой акции одеты в маски с надписью "Нет". По их словам, главная цель - показать людям, которые едут в Крым, что сегодняшнее голосование там незаконно, и им не стоит принимать в нем участие. Также они раздают всем, кто направляется в Крым, открытки, в которых написано о правах граждан Украины", - сообщила корреспондент телеканала с места событий.

Акция продлится минимум пять часов. Также подобная акция состоится в самом Херсоне на площади Свободы.

Ранее Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится о том, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.

Несмотря на протест Украины РоSSия таки проводит выборы в оккупированном Крыму. В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медали "в память о референдуме".


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