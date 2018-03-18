Массового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - Госпогранслужба

Ажиотажа на украинско-роSSийской границе не наблюдается.

Массового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - Госпогранслужба
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба не зафиксировала увеличение количества россиян, выезжающих из Украины для голосования на выборах президента РоSSийской Федерации.

Об этом помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

"Ажиотажа на украинско-роSSийской границе нет. Массового выезда россиян для голосования в РоSSию не наблюдается", - сказал он.

Как сообщалось, посольство РФ в сообщило, что на материковой части Украины для голосования 18 марта откроют четыре избирательных участка - в посольстве в Киеве и генконсульствах в Харькове, Львове и Одессе. Вскоре после этого последовало заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что режим охраны дипучреждений РФ не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом. Таким образом Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах, поскольку РоSSия не выполнила требование не проводить выборы в Крыму.

По информации МИДа, роSSийская сторона знала о запрете на голосование в дипучреждениях еще в феврале.

Народный депутат Антон Геращенко предложил россиянам, проживающим в Украине и желающим проголосовать, выехать в день голосования в РоSSию и осуществить волеизъявление там.

Напомним, в день выборов под роSSийскими консульствами в Киеве и Львове прошли пикеты, а в Одессе сообщили о "заминировании" диппредставительства.


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