Массового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - Госпогранслужба
Ажиотажа на украинско-роSSийской границе не наблюдается.
Госпогранслужба не зафиксировала увеличение количества россиян, выезжающих из Украины для голосования на выборах президента РоSSийской Федерации.
Об этом помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".
"Ажиотажа на украинско-роSSийской границе нет. Массового выезда россиян для голосования в РоSSию не наблюдается", - сказал он.
Как сообщалось, посольство РФ в сообщило, что на материковой части Украины для голосования 18 марта откроют четыре избирательных участка - в посольстве в Киеве и генконсульствах в Харькове, Львове и Одессе. Вскоре после этого последовало заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что режим охраны дипучреждений РФ не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом. Таким образом Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах, поскольку РоSSия не выполнила требование не проводить выборы в Крыму.
По информации МИДа, роSSийская сторона знала о запрете на голосование в дипучреждениях еще в феврале.
Народный депутат Антон Геращенко предложил россиянам, проживающим в Украине и желающим проголосовать, выехать в день голосования в РоSSию и осуществить волеизъявление там.
Напомним, в день выборов под роSSийскими консульствами в Киеве и Львове прошли пикеты, а в Одессе сообщили о "заминировании" диппредставительства.
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18.03.2018 10:20