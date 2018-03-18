Сторонники Саакашвили на Майдане требуют отставки Порошенко

Около десяти участников акции пытались разобрать металлические конструкции, установленные на Майдане.

Сторонники Саакашвили на Майдане требуют отставки Порошенко
Фото: Богдан Кутєпов/Громадське

В центре Киева партия «Рух новых сил» устроила марш против президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет Громадське.

На Майдане Независимости по разным данным собралось от тысячи до двух тысяч человек.

Они требуют «импичмента Порошенко», держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, например, «Порошенко - враг украинской нации». Некоторые из них держат желто-голубые флаги и флаги партии «Рух новых сил».

Около Майдана размещены несколько автобусов с полицейскими и представителями Национальной гвардии.

Около десяти участников марша пытались разобрать металлические конструкции, установленные на Майдане. Активисты заявили, что конструкции "мешают" им и были установлены, чтобы помешать митингу.

Фото: unn.com.ua

Ранее представители партии "Рух новых сил" заявляли, что этой ночью правоохранители заблокировали на Европейской площади грузовик с конструкцией сцены и звукоусилительной техникой. В полиции инцидент не прокомментировали.

Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов
Фото: Максим Требухов


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