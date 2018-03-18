Под консульство РФ в Харькове принесли гроб с чучелом Путина

Дипучреждение пикетируют националисты.

Генконсульство РФ в Харькове с утра пикетируют представители националистических сил. Об этом сообщает местное издание «МедиаПорт».

В частности, среди активистов представители ВО "Свобода" и "Правого сектора". У входа в здание они установили плакат с надписью "РоSSия = война. Выборы на крови", а также принесли гроб с чучелом Путина.

Пикет под консульством РФ в Харькове
Фото: mediaport.ua
Пикет под консульством РФ в Харькове

Автомобиль Volkswagen с дипломатическими номерами РФ, припаркованный рядом, неизвестные разрисовали надписями желтого цвета "Крым наш".

Фото: mediaport.ua

Желание проголосовать в харьковском консульстве РФ по состоянию на 11 утра утра выявил один человек - 75-летний пенсионер, который сообщил активистам, что отдал бы свой голос за Павла Грудинина, а о запрете голосовать в Украине не знал.

"Если бы голосовал, то за Грудинина. Он - производитель".
Дедушке Коле 75 лет. Его не пустили в консульство РФ в #Харьков голосовать. pic.twitter.com/ntW36ky4Jd

— Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 18 березня 2018 р.

Пикеты под роSSийскими консульствами в Украине происходят также в Киеве и Львове, в Одессе сообщили о "заминировании" диппредставительства.

Напомним, по заявлению МВД Украины охрана дипломатических учреждений 18 марта не предусматривает допуск гражданских лиц. Таким образом Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах, поскольку РоSSия не выполнила требование не проводить выборы в Крыму.


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