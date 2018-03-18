Заключенного в РоSSии Кольченко на 13 суток поместили в штрафной изолятор

Политзаключенному, у которого проблемы с сердцем, передали лекарства, но неизвестно, попадет ли к нему передача.

Незаконно осужденного в РоSSии Александра Кольченко 8 марта поместили в штрафной изолятор в исправительной колонии Копейска Челябинской области РФ .

Об этом сообщила роSSийская правозащитница Татьяна Щур.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осуждённого, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", - написала она в фейсбуке.

По словам правозащитницы, об этом стало известно после того, как 16 марта адвокат, работающий по договору с Уральской правозащитной группой посетил в ИК-6 г. Копейска Александра Кольченко.

Татьяна напомнила, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за "нарушение формы одежды", не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.

"Поместили его туда как раз после новогодней поздравительной телеграммы из МИДа Украины. Это называется "усиление". Оно производится ко всем праздникам, датам, событиям, вроде выборов, визитов, фестивалей", - объяснила она.

Правозащитница добавила, что накануне Кольченко передали "долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом".

"Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдёт - большой вопрос!", - написала она, добавив, что Кольченко ни на что не жалуется, передает всем привет и благодарит за поддержку.

Как известно, 18 марта в РоSSии проходят выборы президента.

Напомним, 25 августа 2015 года роSSийский суд в Ростове-на-Дону приговорил Александра Кольченко к 10 годам заключения. Его обвинили в якобы в сговоре с Олегом Сенцов, Геннадием Афанасьевым и Алексеем Чирнием для совершения террористических актов.