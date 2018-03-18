Британия отказала роSSийским дипломатам в доступе к Скрипалю

В Лондоне заявили, что Скрипаля рассматривают как британского поданного.

Британия отказала роSSийским дипломатам в доступе к Скрипалю
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Великобритания отказала роSSийским дипломатам в доступе к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом сообщает "Интерфакс".

В роSSийском посольстве в Лондоне заявили, что Скрипаля рассматривают как британского поданного.

В роSSийской дипмиссии заявили, что запросили консульский доступ к Скрипалю, той же нотой, что и к его дочери Юлии (гражданке РФ).

Посол РоSSии в Великобритании Александр Яковенко заявил, что и Скрипаль, и его дочь Юлия - роSSийские граждане. При этом, по его словам британцы якобы скрывают информацию - никто их (Скрипалей, - ред.) не видел, не разговаривал с врачами, никто не имеет к ним доступа.

"Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ - Скрипаль находится в тяжелом состоянии", - сказал Яковенко.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

"Новичками" называют высокотоксичные нервно-паралитические вещества, разработанные в СССР в 1970-х и 1980-х годах. Одно из веществ этой группы, А-232 обладает более высокой токсичностью, чем известный токсин VX, способный убить человека за несколько минут. Этот препарат выпускался в нескольких версиях, одна из которых была одобрена роSSийской армией для использования в качестве химического оружия.

Один из разработчиков "Новичка", роSSийский химик Вил Мирзаянов, заявил, что если бывший агент и его дочь действительно были отравлены "Новичком", шансов на выздоровление у них нет.

В 2006 году Скрипаль был осужден в РоSSии за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.


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