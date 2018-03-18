Националисты проводят акцию у здания консульства фюрера РФ во Львове

За порядком следят наряды полиции и Нацгвардии.

Националисты проводят акцию у здания консульства РФ во Львове
Фото: zik.ua

У здания консульства РоSSийской Федерации во Львове проходит акция против голосования на выборах президента РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что около 30 человек стоят возле здания консульства с флагами ВО "Свобода" и держат плакаты: "Ни одного голоса оккупанту", "Добро пожаловать в ад", "Крым - это Украина", "Чемодан-вокзал-РоSSия".

По данным полиции, акция проходит без эксцессов. Движение по улице Левицкого, на которой размещено генконсульство РФ во Львове, не ограничивали.

Как передает "Укринформ", под стенами диппредставительства сожгли несколько шин, но никаких потасовок или провокаций не наблюдается.

"Акция проходит спокойно. За порядком следят наряды полиции и Нацгвардии",- отметили в пресс-службе.

Протестующие планируют находиться под стенами посольства РФ до восьми вечера, пока не завершится голосование.

На такие же акции и у диппредставительств РФ вышли также в Харькове, Одессе и Киеве.

Напомним, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

Утром в воскресенье неизвестные "заминировали" консульство РФ в Одессе.

Возле посольства РоSSии в Киеве усилили меры безопасности. Проезжая часть перекрыта, охрану дипломатического учреждения обеспечивает Нацгвардия. Доступ в посольство для голосования закрыт


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
В поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делуВ поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делу
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
Блок рекламы


Похожие новости
На КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в КрымуНа КПВВ "Чонгар" протестуют против выборов фюрера РФ в Крыму
ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в УкраинеООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в Украине
Возле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасностиВозле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасности
В МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФВ МИД РоSSии обвинили Киев во вмешательстве во внутренние дела фюрера РФ
Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя райадминистрацииВо Львове на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя райадминистрации
Аваков обещает не пускать граждан РФ в консульства в день выборовАваков обещает не пускать граждан РФ в консульства в день выборов
В РФ отреагировали на недопуск россиян на выборы в посольстве и консульствахВ РФ отреагировали на недопуск россиян на выборы в посольстве и консульствах
Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствахУкраина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах
На сайте "кубанских казаков" разместили заявления против фюрера РФНа сайте "кубанских казаков" разместили заявления против фюрера РФ
ЛаВРУН фюрера РФ упал на сцене форума "РоSSия-страна возможностей"ЛаВРУН фюрера РФ упал на сцене форума "РоSSия-страна возможностей"
Последние новости
Подгружаем последние новости