Националисты проводят акцию у здания консульства фюрера РФ во Львове

За порядком следят наряды полиции и Нацгвардии.

У здания консульства РоSSийской Федерации во Львове проходит акция против голосования на выборах президента РФ .

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что около 30 человек стоят возле здания консульства с флагами ВО "Свобода" и держат плакаты: "Ни одного голоса оккупанту", "Добро пожаловать в ад", "Крым - это Украина", "Чемодан-вокзал-РоSSия".

По данным полиции, акция проходит без эксцессов. Движение по улице Левицкого, на которой размещено генконсульство РФ во Львове, не ограничивали.

Как передает "Укринформ", под стенами диппредставительства сожгли несколько шин, но никаких потасовок или провокаций не наблюдается.

"Акция проходит спокойно. За порядком следят наряды полиции и Нацгвардии",- отметили в пресс-службе.

Протестующие планируют находиться под стенами посольства РФ до восьми вечера, пока не завершится голосование.

На такие же акции и у диппредставительств РФ вышли также в Харькове, Одессе и Киеве .

Напомним, 16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины в Киеве , Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.

Утром в воскресенье неизвестные "заминировали" консульство РФ в Одессе.