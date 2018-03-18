В Донецкой области от разрыва гранаты погиб пограничник
Еще один получил ранения.
Вчера, 17 марта, в результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Вечером в одном из блиндажей пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказали помощь и доставили в Бахмутскую центральную больницу.
Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести.
Назначено специальное расследование, обстоятельства трагического случая устанавливают.
Напомним, ранее Госпогранслужба сообщила, что четверо украинских пограничников считаются пропавшими без вести.
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