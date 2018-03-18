Возле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасности

Рядом устроили костюмированное шоу с медведем, ватником и статуей Путина.

Возле посольства РоSSии в Киеве на Воздухофлотском проспекте утром 18 марта усилили меры безопасности. Проезжая часть перекрыта, охрану дипломатического учреждения обеспечивает Национальная гвардия. Доступ в посольство для голосования на выборах президента РФ закрыт.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Министерство внутренних дел силами Национальной гвардии обеспечивает безопасность самого дипломатического учреждения и консульств на территории нашей страны", - сообщил в эфире 112 канала пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Решение МВД основано на ноте Министерства иностранных дел Украины в адрес Министерства иностранных дел РоSSийской Федерации от 21 февраля государство Украина заявило решительный протест против проведения выборов 18 марта на территории оккупированной территории Крыма и Севастополя.

РоSSия этот протест проигнорировала, соответственно, украинские власти не разрешают голосовать на территории дипломатических учреждений гражданам РоSSии, кроме лиц с дипломатическим статусом.

Шевченко добавил, что полиция и Нацгвардия не намерены препятствовать проведению акций протеста у дипломатических учреждений РоSSийской Федерации, ранее заявленных националистами. "Мы призываем всех, кто принимает участие в акции, делать это мирно. Конституция разрешает собираться мирно, без оружия. Поэтому пожалуйста", - сказал он.

При этом Шевченко заверил, что полиция и Национальная гвардия готовы к возможным провокациям. Сформированы резервы и все необходимые возможности для реагирование на усложнение ситуации.

По состоянию на утро 18 марта возле посольства собрались несколько десятков националистов, которые устроили костюмированное шоу с медведем с балалайкой, ватником и статуей Путина.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов


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