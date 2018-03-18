Гройсман рассказал о своих планах на президентских выборах

Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не планирует и не имеет желания баллотироваться в президенты на выборах, которые должны пройти в Украине в марте 2019 года.

Об этом он заявил в интервью одной из радиостанций, пишет Униан. «У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания или планов баллотироваться в президенты Украины», — сказал премьер, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него внутренняя готовность стать главой государства.

Он отметил, что знает о разговорах, что он будет баллотироваться в президенты и имеет огромные политические амбиции. «Хочу, чтобы все поняли, а те, кто меня знает, — они верят в то, что я говорю. Моя амбиция одна — я хочу, чтобы страна стала лучше», — сказал Гройсман. При этом он подчеркнул, что имеет на своей должности инструментарий, необходимый для реализации его амбиций.

Ранее Гройсман заявлял о намерении принимать участие в следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году. При этом премьер подчеркивал, что до выборов должен быть решен вопрос новой избирательной системы.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва должны пройти в октябре 2019 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
В поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делуВ поселке возле Херсона конфликт между военными и гражданскими привел к уголовному делу
Комитет Европарламента проверит назначение нового генсека ЕврокомиссииКомитет Европарламента проверит назначение нового генсека Еврокомиссии
Блок рекламы


Похожие новости
Массового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - ГоспогранслужбаМассового выезда россиян для голосования на выборах в РФ нет, - Госпогранслужба
В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медали "в память о референдуме"В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медали "в память о референдуме"
"Газпром" должен Украине $8,5 миллиарда, - Гройсман"Газпром" должен Украине $8,5 миллиарда, - Гройсман
Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствахУкраина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах
Кинематографисты просят Гройсмана посодействовать вступлению Украины в EurimagesКинематографисты просят Гройсмана посодействовать вступлению Украины в Eurimages
Венгрия призывает своих граждан не ездить в Хуст и УжгородВенгрия призывает своих граждан не ездить в Хуст и Ужгород
Супрун рассказала, как ей предлагали взятку квартиройСупрун рассказала, как ей предлагали взятку квартирой
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Мосийчук рассказал о планах вооруженного нападения на РадуМосийчук рассказал о планах вооруженного нападения на Раду
Гройсман попросил проверить заявления Ляшко по 4G-тендерамГройсман попросил проверить заявления Ляшко по 4G-тендерам
Последние новости
Подгружаем последние новости