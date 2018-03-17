Правительство готово запустить второй уровень пенсионной системы

Павел Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина полностью готова к введению второго уровня пенсионной системы — накопительной, в рамках продолжения реализации пенсионной реформы.

Об этом он сообщил НВ Бизнес.

«Накопительная система должна заработать 1 января 2019 года и мы к этому готовы. Действующее законодательство позволяет введение этой системы, однако его необходимо отшлифовать», — отметил Розенко.

Он также отметил, что Украина должна внедрять эту систему по примеру Европы.

«Ничего не нужно выдумывать, а двигаться по пути европейских стран. Когда будет введена накопительная система, к ней привяжется негосударственное пенсионное страхование», — пояснил Розенко.

Напомним, что 3 октября 2017 Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе. А 12 октября Кабинет министров Украины утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы до 2019 года.


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