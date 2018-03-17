Польша готова поддержать новые санкции против РФ
Правительство Польши уверено, что РоSSия причастна к попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
Это подтвердил министр иностранных дел Яцек Чапутович во время визита в Лондон, сообщает «Польское радио».
«Польша имеет длительную историю отношений с Россией, особенно с режимом Путина, и у нас с ними много вопросов (спорных). Наши отношения сейчас довольно тяжелые, потому что мы против агрессивного подхода РоSSии. А это лишь очередной пример», — сказал польский дипломат.
Он также добавил, что Варшава готова поддержать дополнительные санкции против РоSSии.
«Польша поддержит санкции. Конечно, для этого недостаточно двух государств, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил свою готовность поднять этот вопрос в понедельник, во время заседания Совета по международным вопросам ЕС, и эта тема была внесена в план дискуссии», — пояснил Чапутович, призвав международное сообщество объединиться и показать РоSSии, что она не может нарушать международные правила.
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17.03.2018 17:22