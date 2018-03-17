Польша готова поддержать новые санкции против РФ

Правительство Польши уверено, что РоSSия причастна к попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Это подтвердил министр иностранных дел Яцек Чапутович во время визита в Лондон, сообщает «Польское радио».

«Польша имеет длительную историю отношений с Россией , особенно с режимом Путина, и у нас с ними много вопросов (спорных). Наши отношения сейчас довольно тяжелые, потому что мы против агрессивного подхода РоSSии. А это лишь очередной пример», — сказал польский дипломат.

Он также добавил, что Варшава готова поддержать дополнительные санкции против РоSSии.

«Польша поддержит санкции. Конечно, для этого недостаточно двух государств, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил свою готовность поднять этот вопрос в понедельник, во время заседания Совета по международным вопросам ЕС , и эта тема была внесена в план дискуссии», — пояснил Чапутович, призвав международное сообщество объединиться и показать РоSSии, что она не может нарушать международные правила.