СБУ выдворила из Украины криминального авторитета из Молдовы

Он пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончанию срока заключения он, опираясь на поддержку в криминальных кругах, имел намерение создать организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений", - отмечают в правоохранительном ведомстве.

В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении авторитета за пределы государства.

Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.