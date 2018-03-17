СБУ выдворила из Украины криминального авторитета из Молдовы
Он пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончанию срока заключения он, опираясь на поддержку в криминальных кругах, имел намерение создать организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений", - отмечают в правоохранительном ведомстве.
В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении авторитета за пределы государства.
Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.
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