Горбулин считает путинскую РоSSию угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР"

"Под ударом - абсолютно все страны бывшего СССР, и именно на их "возвращение" будут направлены усилия Путина".

Горбулин считает путинскую РоSSию угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР"
Фото: president.gov.ua

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что путинская РоSSия является угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР".

Такой вывод он сделал из выступления президента РоSSии Владимира Путина перед парламентом.

"На известный вопрос поэта Евгения Евтушенко в 1962-м "Хотят ли русские войны?" мы можем дать, очевидно, утвердительный ответ - хотят. Особенно в контексте последнего выступления Владимира Путина с речью перед Федеральным собранием", - заявил советник президента Украины в своей статье для "Зеркала недели".

Горбулин считает, что этим выступлением Путин поставил символическую точку в горбачевской "политике нового мышления". "Путинское послание-2018 перечеркнуло его полностью, продемонстрировав "новое путинское мышление" с противоположными приоритетами - гонкой вооружений, началом холодной войны, консервированием "стабильности" как высшей ценности", - говорится в статье.

По его мнению, из выступления Путина стал понятен и новый маркер роSSийских успехов - "догнать и перегнать СССР" в урожаях, вооружениях, экономике.

"Однако в речи Путина прозвучали и куда более важные для нас и для региональной стабильности тезисы. Прежде всего о том, что "СССР" и "РоSSия" - это одно и то же. Для всех стран постсоветского пространства это означает лишь одно — "собиратель земель русских" более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями РоSSии. И вряд ли это можно трактовать как-то иначе, кроме как вызов, брошенный всему постсоветскому пространству. Причем отсылка к 1991-му дает четкое понимание, что под ударом - абсолютно все страны бывшего СССР, и что именно на их "возвращение" (де-факто дестабилизацию) будут направлены усилия Путина в ближайшие годы", - считает Горбулин.

В СССР, кроме РоSSии, входили еще 14 ныне независимых государств.

Горбулин также считает, что странам Балтийско-Черноморского региона, которые сегодня оказались на границе между цивилизованным миром и "реваншистским евразийским империализмом", нужно консолидироваться на фоне угрозы.

"Мы должно перестать думать в парадигме "каждый сам за себя" (что, кстати говоря, активно информационно и дипломатически поддерживается Россией). Нам нужна настоящая солидарность в безопасности. Солидарность, основанная на общих интересах и общих вызовах безопасности нашим странам", - заявил Горбулин.


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