Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"

Министр отреагировал на обыски в "Новой почте".

Министр финансов Александр Данилюк в своем фейсбуке предложил Генеральной прокуратуре прослушать лекцию о принципах привлечения инвестиция в экономику, ожидания инвестора от государства и принципах формирования государственного бюджета.

Этот пост появился на следующий день после обысков, которые Генпрокуратура устроила в крупнейшей частной логистической компании Украины "Новая почта".

16 марта в рамках досудебного следствия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса следователи провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве , Полтаве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове. В рамках следственных действий был изъят ноутбук даже у совладельца компании Владимира Поперешнюка.

17 марта ГПУ сообщила, что по результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и родственных предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не отраженные в кассе и в бухгалтерских документах.