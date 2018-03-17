Замглавы ФБР уволили за два дня до пенсии

Он может быть лишен значительной части полагающейся ему пенсии.

Замглавы ФБР уволили за два дня до пенсии
Фото: gp.by

Министерство юстиции США объявило об увольнении со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Это произошло за два дня до его выхода на пенсию.

Как отмечает "Голос Америки", Маккейб, проработавший в ФБР 22 года, подал заявление об отставке в конце января, и в ближайшее воскресенье, 18 марта, должен был выйти на пенсию, сохранив все полагающиеся государственному служащему льготы и привилегии. После увольнения Маккейб может быть лишен значительной части полагающейся ему пенсии.

В приказе, подписанном генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, подчеркивается, что решение об увольнении Маккейба вступает в силу немедленно.

"На основании доклада генерального инспектора, расследования, проведенного офисом ФБР по профессиональной ответственности и рекомендаций высокопоставленного сотрудника министерства, я принял решение о немедленном увольнении Эндрю Маккейба", - говорится заявлении генпрокурора США.

Глава Белого дома Дональд Трамп раньше выступал с обвинениями в адрес Маккейба, заявляя о его политической предвзятости. В 2016 году стало известно, что жена высокопоставленного сотрудника ФБР выдвинула свою кандидатуру на выборах в Сенат штата Вирджиния, приняв в качестве пожертвований на проведение кампании крупную сумму от политического фонда, который контролировал друг Хиллари Клинтон, губернатор штата Терри Макалуф.

Это, впрочем, не помешало Эндрю Маккейбу в мае 2017 года занять должность исполняющего обязанности директора ФБР после увольнения Джеймса Коми. Он возглавлял федеральное бюро в течении четырех месяцев, пока Сенат не утвердил на этот пост кандидатуру Кристофера Рэя.


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