Замглавы ФБР уволили за два дня до пенсии

Он может быть лишен значительной части полагающейся ему пенсии.

Министерство юстиции США объявило об увольнении со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Это произошло за два дня до его выхода на пенсию.

Как отмечает "Голос Америки", Маккейб, проработавший в ФБР 22 года, подал заявление об отставке в конце января, и в ближайшее воскресенье, 18 марта, должен был выйти на пенсию, сохранив все полагающиеся государственному служащему льготы и привилегии. После увольнения Маккейб может быть лишен значительной части полагающейся ему пенсии.

В приказе, подписанном генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, подчеркивается, что решение об увольнении Маккейба вступает в силу немедленно.

"На основании доклада генерального инспектора, расследования, проведенного офисом ФБР по профессиональной ответственности и рекомендаций высокопоставленного сотрудника министерства, я принял решение о немедленном увольнении Эндрю Маккейба", - говорится заявлении генпрокурора США .

Глава Белого дома Дональд Трамп раньше выступал с обвинениями в адрес Маккейба, заявляя о его политической предвзятости. В 2016 году стало известно, что жена высокопоставленного сотрудника ФБР выдвинула свою кандидатуру на выборах в Сенат штата Вирджиния, приняв в качестве пожертвований на проведение кампании крупную сумму от политического фонда, который контролировал друг Хиллари Клинтон, губернатор штата Терри Макалуф.

Это, впрочем, не помешало Эндрю Маккейбу в мае 2017 года занять должность исполняющего обязанности директора ФБР после увольнения Джеймса Коми. Он возглавлял федеральное бюро в течении четырех месяцев, пока Сенат не утвердил на этот пост кандидатуру Кристофера Рэя.