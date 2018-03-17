РоSSия еще в феврале знала о запрете на голосование в дипучреждениях
"Если роSSийские граждане хотят проголосовать, они могут поехать в РоSSийскую Федерацию".
РоSSия еще в феврале знала, что Украина не позволит проводить голосование на выборах президента РФ в дипломатических учреждениях в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Об этом заявила в эфире "112 канала" в субботу, 17 марта, спикер МИД Марьяна Беца.
"Мы еще в феврале предупредили МИД РоSSии, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, и в-третьих, указали на то, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предварительных условий. То есть еще месяц назад мы предупредили роSSийскую сторону. По состоянию на сегодняшний день роSSийская сторона, как всегда, проигнорировала абсолютно законные требования украинской стороны", - сказала Беца.
Она подчеркнула, что любое дипломатическое учреждение, которое находится на территории другого государства, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, должно соблюдать законодательство страны пребывания.
"РоSSийская сторона не соблюдает законодательство страны пребывания, проводит выборы на нашей территории. Поэтому это абсолютно сознательное решение - мы не позволим проводить выборы. Касательно голосования роSSийских дипломатических сотрудников - вопросов нет, а если роSSийские граждане хотят проголосовать, они могут воспользоваться правом на волеизъявление, поехать в РоSSийскую Федерацию и проголосовать за кандидата, но не на нашей территории", - подчеркнула Беца.
Напомним, выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павел Грудинин набирает меньше 10%.
Посольство РФ в Украине сообщило, что на материковой части Украины для голосования 18 марта откроют четыре избирательных участка - в посольстве в Киеве и генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе. Однако вскоре после этого последовало заявление Министерства внутренних дел Украины о том, что режим охраны дипломатических учреждений РоSSийской Федерации на территории Украины 18 марта не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом.
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