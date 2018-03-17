РоSSия еще в феврале знала о запрете на голосование в дипучреждениях

"Если роSSийские граждане хотят проголосовать, они могут поехать в РоSSийскую Федерацию".

РоSSия еще в феврале знала, что Украина не позволит проводить голосование на выборах президента РФ в дипломатических учреждениях в Киеве , Харькове, Одессе и Львове.

Об этом заявила в эфире "112 канала" в субботу, 17 марта, спикер МИД Марьяна Беца.

"Мы еще в феврале предупредили МИД РоSSии, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, и в-третьих, указали на то, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предварительных условий. То есть еще месяц назад мы предупредили роSSийскую сторону. По состоянию на сегодняшний день роSSийская сторона, как всегда, проигнорировала абсолютно законные требования украинской стороны", - сказала Беца.

Она подчеркнула, что любое дипломатическое учреждение, которое находится на территории другого государства, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, должно соблюдать законодательство страны пребывания.

"РоSSийская сторона не соблюдает законодательство страны пребывания, проводит выборы на нашей территории. Поэтому это абсолютно сознательное решение - мы не позволим проводить выборы. Касательно голосования роSSийских дипломатических сотрудников - вопросов нет, а если роSSийские граждане хотят проголосовать, они могут воспользоваться правом на волеизъявление, поехать в РоSSийскую Федерацию и проголосовать за кандидата, но не на нашей территории", - подчеркнула Беца.

Напомним, выборы президента РоSSии состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павел Грудинин набирает меньше 10%.