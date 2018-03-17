"Амбиции есть у партии "Самопомощь", и мы будем принимать активное участие в выборах".

Политическая партия "Объединение "Самопомощь" выдвинет кандидата на выборы президента в 2019 году.

Об этом сообщил лидер "Самопомощи" Андрей Садовый на XIV съезде партии в субботу.

"Амбиции есть у партии "Самопомощь", и мы будем принимать активное участие в президентских и парламентских выборах. Решение будет принимать партия. О конкретике будем говорить во время избирательной кампании", - сказал Садовый агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, будет ли он этим кандидатом.

Выступая с речью на съезде Садовый заявил, что Украина находится в состоянии глубокого упадка и деградации и перед партией стоит цель "вернуть страну людям".

"Будут к этому готовы те, кто взял чужое? Мы не знаем сейчас этого. У меня пока один простой месседж к ним - "Самопомощь" не начинает крестовые походы и новую Колиивщину. Нам не нужны катаклизмы и кровь. Наша цель - успешное и справедливое государство, в котором будет место в том числе и для крупного бизнеса, который должен работать в конкурентной среде, зарабатывать и честно платить налоги. Но верните то, что не ваше, и уберите руки от государства", - заявил он.

Садовый добавил, что "Самопомощь" готова к объединению усилий со всеми прогрессивными, незапятнанными и независимыми силами. "Единое предусловие - это общие с нами ценности. Если они есть и они настоящие - мы готовы к совместной работе", - заявил он.

Напомним, что в 2014 году партия "Самопомощь" получила третий результат на выборах в Верховную Раду, набрав почти 11% голосов по общегосударственному многомандатному округу.

На выборах президента кандидата от партии не было.