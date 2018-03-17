Порошенко: Украину примут в ЕС, и это будет вопрос нескольких лет
"Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе".
Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.
Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.
"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал президент.
Порошенко отметил, что Украина установила курс на вступление в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ. "Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - сказал он и подчеркнул, что "это касается и борьбы с коррупцией".
"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - заявил П.Порошенко.
По его словам, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура". При этом президент отметил, что "основа для взяточничества и коррупции ликвидирована", хотя впереди еще много работы.
"Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции", - подчеркнул Порошенко.
"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - сказал глава государства. Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.
Напомним, ранее Порошенко рассчитывает, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе.
Ближайшими кандидатами на вступление в Евросоюз являются Сербия и Черногория. Их присоединение планируется на 2025 год. Следующие на очереди - Албания, Босния, Македония и Косово.
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