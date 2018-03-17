?Власти Узбекистана намерены наложить ограничения на празднование свадеб

В частности, предлагается приглашать не более 150 гостей и угощать их меньшим количеством мяса.

В Узбекистане правительство подготовило документ, который предлагает радикальные ограничения по празднованию свадеб, которые отмечаются в стране с особой пышностью, сообщает ВВС Украина.

В проекте закона узбекские власти предлагают уменьшить список приглашенных до 150 человек, запретить звать нескольких певцов и бронировать много свадебных автомобилей.

Еще в проекте документа предлагается угощать гостей меньшим количеством мяса.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал "бесстыдные" расходы на празднование свадеб, которые семьи не могут себе позволить.

"Вместо того, чтобы тратить деньги на 20 кг мяса (для вечеринок), лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи", - заявил Мирзиеев.

Он также пообещал запретить государственным чиновникам участвовать в чрезмерно пышных свадьбах.

Стоимость узбекской свадьбы обходится почти в 20 тысяч долларов в стране, где люди имеют в среднем троих детей, а ежемесячный доход составляет 100-300 долларов, отмечают в статье.

Среди популярных традиций на свадьбах в Узбексиатне: угощение отцом невесты в среднем 500 человек пловом, оренда около 10 лимузинов, каждый из которых стоит примерно $ 200, приглашение около 400 гостей. Также расходы на свадьбу включают покупку мебели, десятки костюмов для невесты и жениха и техники для нового дома.

Соседний Таджикистан ввел ограничения по празднованию свадеб, в частности, на количество приглашенных гостей в 2011 году.

Напомним, ранее в Британии подсчитали возможную прибыль от свадьбы принца Гарри.