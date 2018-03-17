Восемь министров иностранных дел написали совместную статью к годовщине оккупации Крыма

Министры напомнили, что мировое сообщество не признает претензии РоSSии по Крыму.

Восемь министров иностранных дел написали совместную статью к годовщине оккупации Крыма
Фото: www.048.ua

Восемь министров иностранных дел написали совместную статью по поводу четвертой годовщины незаконной аннексии Россией украинского Крыма. Статья опубликована на сайте Euobserver под названием "Четыре года назад - но мы не забудем незаконно оккупированный Крым".

Авторами статьи являются министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины.

"Четыре года назад, 18 марта 2014 года, РоSSия приняла окончательный шаг к незаконной оккупации Крыма, который является частью суверенной территории Украины, что было признано Россией в ряде международных договоров. Присоединение Крыма Россией включает серию противоправных действий: от использования замаскированных роSSийских элитных войск - к поспешной организации - нарушая украинское и международное право - нелегитимного "референдума", - вспоминают авторы статьи о событиях 2014 года.

Министры напомнили, что мировое сообщество не признает претензии РоSSии по Крыму и продолжает осуждать незаконную аннексию украинского полуострова.

"Вместе со многими другими партнерами, включая Соединенные Штаты, Канаду и Норвегию, Европейский Союз проводит политику непризнания и режима санкций, в отношении людей и организаций, причастных к незаконной аннексии. Строительство Керченского моста будет рассматриваться в этом контексте. ЕС также ввел запрет на торговлю, инвестиции и ограничения на поездки и туризм ", - говорится в статье.

Главы МИД, обращая внимание на нарушения прав человека в Крыму, призвали РФ немедленно освободить Олега Сенцова и еще 60 других политических заключенных, а также предоставить доступ к украинскому полуострову международным мониторинговым организациям.

Министры еще раз напомнили, что ЕС не признает выборов, проведенных Россией в Крыму.

"Мы не позволим, чтобы вопрос Крыма был снят с международной повестки дня ... То, что произошло в Крыму - касается не только Украины, это касается нас всех. Вот почему мы не забудем и не откажемся от Крыма", - отмечается в совместной статьи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не признает незаконное проведение выборов президента РоSSийской Федерации в оккупированном Крыму.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу РубанаСавченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
Пьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-ОдессаПьяный полицеский чин открыл стрельбу в поезде Киев-Одесса
"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом"Церковь перешла на сторону зла": Бывший священник УПЦ МЦ рассказал, как Янукович стал Президентом
Моравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны БалтииМоравецкий: РоSSия не остановится в Украине, дальше будут Польша и страны Балтии
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз продлил санкции против РФ за аннексию КрымаЕвросоюз продлил санкции против РФ за аннексию Крыма
Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн гривенНачальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн гривен
Министру обороны Литвы приписали слова о признании Крыма частью РоSSииМинистру обороны Литвы приписали слова о признании Крыма частью РоSSии
Арест бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма суд продлил на месяцАрест бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма суд продлил на месяц
Порошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с КрымомПорошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с Крымом
Могилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата КрымаМогилёв рассказал про встречу с консулом РоSSии во время захвата Крыма
США не снимут санкции против РФ до возвращения КрымаСША не снимут санкции против РФ до возвращения Крыма
К консульству РФ в Стамбуле возложили черный венок в знак протеста аннексии КрымаК консульству РФ в Стамбуле возложили черный венок в знак протеста аннексии Крыма
Самолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного КрымаСамолеты США провели трехчасовую разведку у берегов оккупированного Крыма
Документальный фильм объединения "Вавилон-13" об аннексии Крыма появился в открытом доступеДокументальный фильм объединения "Вавилон-13" об аннексии Крыма появился в открытом доступе
Последние новости
Подгружаем последние новости