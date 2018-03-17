Назначение Денисовой омбудсменом обжалуют, - Найем

Мустафа Найем

Ряд народных депутатов собираются обжаловать в Конституционном Суде Украины назначение нардепа от «Народного фронта» Людмилы Денисовой уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Об этом сказал нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения», – отметил он.

По словам Найема, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, так как в нем предусмотрено тайное голосование через бюллетени. Нардеп подчеркнул, что срок, когда поданные кандидатуры могли быть вынесены на голосование, истек еще 6 июня 2017 года.

Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированными, добавил Найем.

«Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии», – сказал он.


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