От авиаудара по больнице в сирийском Африне погибли 16 человек
В том числе две беременные женщины.
В результате авиудара по больнице в сирийском городе Африн погибли 16 человек, десятки получили ранения. Об этом 16 марта сообщило агентство dpa со ссылкой на источник в медучреждении.
Сирийский наблюдательный совет по правам человека отметил, что среди погибших оказались две беременные женщины. Всего от бомбардировок в Африн и пригородах за день погибло 43 человека.
Удар по больнице могли осуществить силы ВВС Турции, говорится в сообщении.
Между тем Генштаб вооруженных сил Турции заявил, что информация об ударе по больнице не соответствует действительности.
"Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не наносить вреда мирным жителям", - цитирует силовое ведомство турецкая газета Yeni Safak.
Напомним, Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов 20 января.
Ранее турецкая авиация нанесла удар по сирийским военным, поддерживающих курдов.
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