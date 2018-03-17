От авиаудара по больнице в сирийском Африне погибли 16 человек

В том числе две беременные женщины.

В результате авиудара по больнице в сирийском городе Африн погибли 16 человек, десятки получили ранения. Об этом 16 марта сообщило агентство dpa со ссылкой на источник в медучреждении.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека отметил, что среди погибших оказались две беременные женщины. Всего от бомбардировок в Африн и пригородах за день погибло 43 человека.

Удар по больнице могли осуществить силы ВВС Турции, говорится в сообщении.

Между тем Генштаб вооруженных сил Турции заявил, что информация об ударе по больнице не соответствует действительности.

"Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не наносить вреда мирным жителям", - цитирует силовое ведомство турецкая газета Yeni Safak.

Напомним, Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов 20 января.

Ранее турецкая авиация нанесла удар по сирийским военным, поддерживающих курдов.