Порошенко: РоSSия усиливает военное присутствие на границе

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РоSSия наращивает свое военное присутствие вдоль совместной с Украиной границы, а роSSийские военнослужащие продолжают воевать на Донбассе.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед военнослужащими на Луганщине, представляя командующего Объединенными силами, сообщает корреспондент Укринформа.

“Сейчас на докладе генерал Забродский подробно доложил мне по усилению военного присутствия РоSSийской Федерации вдоль границы и продлении пребывания войск РФ на оккупированных территориях”, — сказал Порошенко.

Он также рассказал, что за период с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

“Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции”, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что РоSSия поставила на Донбасс почти 700 танков, более тысячи бронированных боевых машин, 300 реактивных систем залпового огня.


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