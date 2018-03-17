Порошенко: РоSSия усиливает военное присутствие на границе

РоSSия наращивает свое военное присутствие вдоль совместной с Украиной границы, а роSSийские военнослужащие продолжают воевать на Донбассе.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед военнослужащими на Луганщине, представляя командующего Объединенными силами, сообщает корреспондент Укринформа .

“Сейчас на докладе генерал Забродский подробно доложил мне по усилению военного присутствия РоSSийской Федерации вдоль границы и продлении пребывания войск РФ на оккупированных территориях”, — сказал Порошенко.

Он также рассказал, что за период с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

“Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции”, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что РоSSия поставила на Донбасс почти 700 танков, более тысячи бронированных боевых машин, 300 реактивных систем залпового огня.