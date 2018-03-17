РоSSия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге будет закрыто.

Британский посол в Москве Лори Бристоу в субботу, 17 марта, был проинформирован об ответных действиях РоSSии на высылку дипломатических сотрудников посольства РФ в Лондоне.

На сайте МИД РоSSии сообщается, что в недельный срок страну должны покинуть 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Также РоSSия отозвала согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и решила прекратить деятельность Британского совета (международная организация Соединенного Королевства, работающая в области культуры и образования).

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении РоSSии, роSSийская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - заявили в МИД РоSSии.

Напомним, что дипломатический конфликт РоSSии и Великобритании связан с отравлением Сергея Скрипаля.

В 2006 году бывший полковник ГРУ Скрипаль был осужден в РоSSии за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году он получил убежище в Британии в рамках обмена шпионами.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре британского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Великобритании Мэй потребовала, чтобы роSSийские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. РоSSия оставила ультиматум без ответа, после чего Британия объявила о высылке 23 роSSийских дипломатов.